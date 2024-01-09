Meta, gençler için daha fazla uygunsuz içeriği kısıtlayacak

Meta'dan yapılan açıklamaya göre, gençlerin uygulamalarda güvenli ve yaşlarına uygun deneyimler yaşaması isteniyor.

Gençleri ve ebeveynlerini desteklemek için 30'dan fazla araç ve kaynak geliştirildiği ve kuralları ihlal eden veya hassas olarak görülebilecek içeriklere yönelik politikalar ve teknolojiler için 10 yılı aşkın çalışıldığı aktarılan açıklamaya göre, gençlerin Instagram ve Facebook'ta gördüğü içerik türlerine odaklanan ek korumalar getirildi.

Açıklamada, platformları gençler için güvenli ve yaşa uygun hale getirmeye yardımcı olmak amacıyla düzenli olarak ergen gelişimi, psikolojisi ve ruh sağlığı uzmanlarına danışıldığı vurgulandı.

Kullanıcılar, "kendine zarar verme" veya "yeme bozuklukları" ile mücadeleleriyle ilgili içerik yayınladığında ilgili uzman kuruluşların kaynaklarına yönlendirilmeye devam edilecek. Bu gibi içeriklerin bulunması zorlaştırıldı, kullanıcıların ilgili terimleri aradığında çıkan sonuçlar gizlenmeye başlandı.

Bu değişikliklerin 18 yaşın altındaki gençlere sunulmaya başlandığı belirtilen açıklamaya göre, bunlar gelecek aylarda Instagram ve Facebook'ta tamamen geçerli olacak.

İçerik önerisi ayarları güncellendi

Gençlerin otomatik olarak Instagram ve Facebook'taki en kısıtlayıcı içerik kontrolü ayarına yerleştirildiği bildirilen açıklamaya göre, Instagram ve Facebook'a yeni katılan gençler için zaten uygulanan bu ayar, uygulamaları halihazırda kullanan gençleri de kapsayacak şekilde genişletildi.

Açıklamada, uygulamalardaki içerik önerisi kontrollerinin kullanıcıların "arama" ve "keşfet" gibi yerlerde potansiyel olarak hassas içerik veya hesaplarla karşılaşmasını zorlaştıracağı vurgulandı.

Açıklamada söz konusu güncellemelerin gelecek haftalarda tüm kullanıcılara açılacağı duyuruldu.