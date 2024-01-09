İşte Togg'un yeni modeli

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024'te Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un yeni modeli tanıtıldı.

Togg'un yeni modelinin üzerindeki örtü, Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın açılış konuşmasının ardından kaldırıldı.

Tanıtım, Togg'un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Togg T10F Fastback modeli görücüye çıktı

Togg CEO'su Gürcan Karakaş tanıtım sonrası ilk kez TRT Haber'e konuştu.

Karakaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Biz 3 bin 750 personelimizle hep beraber Türkiye'miz için çalışıyoruz. Üç sene önce yolculuğumuz başlamıştı. Geçen sene otomobilden fazlası için yola çıktık. O nedenle hiç bir akıllı cihaz getirmeden, hiç bir akıllı araç getirmeden burada sergiledik. Yani otomobilden fazlasını sergiledik. Öyle bir ilgi gördü ki...

Bugünde kısmet hepsini beraber bir arada T10X'mizi, T10F'mizi dijital platformumuzu, temiz enerji çözümlerimizi hep beraber faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki ürünlerimizi hepsini beraber sergiliyoruz.

Kullanıcıların beklentilerini karşılayacak bir model ürettik.

Biz ilk önce akıllı cihazın platformunu oluşturduk. Gençlerimizin de potansiyelini kullanarak oluşturduğumuz bir ekosistem kurguluyoruz.

İlk yola çıktığımız günden itibaren yüzde 51'in üzerinde bir yerlilik oranımız var. T10F ile bu yerlilik oranımızın daha da artacağını biliyoruz. Hedefimiz yüzde 68'e çıkarmak.

Batarya, elektronik ve yazılım üretiminde önemli adımlar attık.

T10F 2025’te yollarda olacak. Bir batarya 26 dakikada şarj olabiliyor, ultra hızlı bir hizmet. Siparişleri açacağız. Kura olmayacak. Trumore üzerinden online satışa açılacak.

Türkiye'mizi trafiği yoğun bölgeler ve biraz daha az yoğun bölgeler olarak böldük. Trafiğin yoğun bölgelerde her 25 kilometrekarede en az bir tane hızlı şarj cihazı olacak şekilde planladık. Toplamda bin tane şarjlı istasyonla ülkemizi bir ucundan bir ucuna seyahet edebileceğimiz şekilde tasarladık.

600 kilometreye varan menzil seçeneği

Togg T10F, T10X gibi kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak öne çıkıyor.

2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de, sonrasında ise Avrupa pazarında kullanıcılar ile buluşacak T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.

160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F, RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F'nin 0-100 kilometre/saat hızlanması 4,6 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Sadece bir cihaz değil aynı zamanda güç kaynağı

T10F, aynı zamanda harici bir güç kaynağı olarak kullanılmasına olanak tanıyan cihazdan elektrikli aletlere enerji aktarımı (V2L) teknolojisine sahip olacak.

Bu teknoloji sayesinde Togg sahipleri akıllı cihazlarını tam anlamıyla üçüncü bir yaşam alanı olarak kullanabilecek.

Uzaktan güncellemeyle sürekli güncel kalacak

T10F, uzaktan güncellemelerle (OTA: over-the-air) sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemleri sayesinde sürüş güvenliği ve konforunu en üst seviyeye yükseltecek.

Euro NCAP programının tüm testlerinden en yüksek seviye olan 5 yıldızı alacak şekilde tasarlanan T10F, 7 hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısıyla her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlayacak.

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, "yoğun trafik pilotu" asistan özelliğine de sahip olacak.

Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F'nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak. T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılar ile buluşturacak.

Dinamik, sportif ve modern

T10X gibi C platformunda tasarlanan T10F, Togg DNA'sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu bir görünüme sahip. Cihazın stil konseptinde, dinamik ve sportif bir çizgiyi modernlikle birleştiren hacimli arka tasarım dikkat çekiyor.

Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir Togg imzası olan 'bumerang' şeklindeki gündüz farları yer alıyor.

Ön kısımda bağımsız MacPherson ve arka kısımda tamamen bağımsız entegre çok bağlantılı süspansiyon, T10F'nin sportif, dinamik bir tutuşla uyumlu zarif bir sürüş deneyimine imkan sağlıyor.

Trumore dünyasıyla bağlantılı bir deneyim

Kullanıcılar T10X'te olduğu gibi T10F cihazında da Togg'un mobilite deneyimini yeniden tanımladığı Trumore mobil uygulamasıyla bağlantılı bir deneyim yaşayacak.

Sürücüler, Trumore ile fintek, insurtek, blokzinciri, IoT, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojilerle kişiselleştirilmiş, kullanıcı odaklı, akıllı ve empatik bir deneyimin parçası olacak.