Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı başlıyor

Mandal, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ve EUREKA Genel Sekreteri Brit Helle, Brüksel'deki AB Daimi Temsilcilik konutunda Türkiye'nin 1 Temmuz tarihinde EUREKA Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek olması nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

EUREKA'nın 1985 yılında kurulduğunu ve Türkiye'nin platformun programlarına etkin biçimde katıldığını anımsatan Mandal, EUREKA Dönem Başkanlığı'nın daha önce de 2 defa Türkiye tarafından yürütüldüğünü ve başkanlığın 1 yıl devam edeceğini belirtti.

Mandal, TÜBİTAK ile EUREKA'nın rollerinin büyük ölçüde uyumlu olduğuna işaret ederek, bu kurumların küçük ve orta ölçekli işletmeler, akademisyenler ve endüstriler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlara araştırma ve yeniliği teşvik etmede çok önemli rol oynadıklarını anlattı.

TÜBİTAK'ın 67 ülkeden 98 kurumla ikili işbirliği yaptığını ifade eden Mandal, Ufuk Avrupa programının tam üyesi olduklarını, Avrupa'da 450 farklı kurumun dahil olduğu 286 projede ortak olduklarını kaydetti.

Mandal, "EUREKA, bilim ve teknoloji alanında araştırma ve yenilik için bir mihenk taşı olmuştur. EUREKA, sınır ötesi işbirliklerini teşvik eden ve yenilikçi girişimlerin büyümesini sağlayan çok sayıda başarılı projeye olanak sağlamıştır." dedi.

EUREKA'nın değerli bir organizasyon olduğunu, başkanlıklarında ortaya somut bir etki koymaya ve mükemmelliği teşvik etmeye kararlı olduklarını dile getiren Mandal, öncelikle EUREKA enstrümanlarının etkinliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mandal, özellikle proje ve girişimlerin sonuçlarının iletişimini daha etkin hale getireceklerine dikkati çekti.

İklim değişimin önemli bir öncelik haline geldiğini anımsatan Mandal, "Bu nedenle yeşil ve dijital dönüşümün çok önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

EUREKA genişlesin çağrısı

Mandal, EUREKA'nın görünürlüğünü genişletmenin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, Batı Balkanlar'dakiler de dahil olmak üzere yeni ülkelerin katılımının önemini vurguladı.

EUREKA'nın bir sorunun nasıl aşılacağı konusunda doğru cevabı veren önemli organizasyonlardan biri olduğunu anlatan Mandal, başkanlık dönemlerinde küresel zorluklara karşı köprüler kurmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Büyükelçi Kaymakcı, "EUREKA Dönem Başkanlığı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde olmasından gurur duyuyorum." dedi.

EUREKA işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Kaymakcı, bilim insanlarının ortak proje geliştirmesine yardımcı olmalarının çok olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu dile getirdi.

EUREKA'nın açık fikirli bir platform olduğunu Avrupa'daki diğer bölgelerdeki ülkelere de fırsatlar sunduğunu ifade eden Kaymakcı, bilimin herkesi bir araya getirebilmesinden memnuniyet duyduğunu vurguladı.

EUREKA Genel Sekreteri Helle de "Türkiye'nin EUREKA Dönem Başkanlığı açılışını resmi olarak kutlamak için bu akşam sizinle olmak benim için bir ayrıcalık" dedi.

"EUREKA'nın bütün dostlarıyla birlikte olduğum için çok mutluyum." diyen Helle, gelecek 12 ay boyunca Türkiye liderliğinde EUREKA ağında işbirliği yapmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Helle, EUREKA'nın özellikle uluslararası projelerde birlikte çalışan küçük ve orta ölçekli işletmelere, büyük şirketlere, üniversitelere ve araştırma kuruluşlarına kamu finansmanı sağlayan, türünün en büyük araştırma, geliştirme ve yenilik ağı olduğunu kaydetti.

47 ülke ve AB Komisyonunun, EUREKA ağının üyesi olduğunu anımsatan Helle, programlarının sürekli değişen bir inovasyon ortamına göre geliştirildiğini ve uyarlandığını belirtti.