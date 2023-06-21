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Dünya
AA 21.06.2023 12:07

Yapay zeka, erken doğumları gebeliğin 31. haftasında tahmin edebildi

Yeni bir araştırma, yapay zekanın, erken doğumları, hamileliğin 31. haftasında tahmin edebileceğini ortaya koydu.

Yapay zeka, erken doğumları gebeliğin 31. haftasında tahmin edebildi
[Fotograf: AA]

ABD'nin Washington Üniversitesi'nden araştırmacılar, yapa zekanın derin öğrenme modelini kullanarak, hamile 156 kadının, rahmindeki elektrik dalgalanmalarını inceledi.

Araştırmacılar, gebe kadınların yaşlarına, ağırlıklarına, yağ oranlarına ve hamileliğin üç aylık dönemine ilişkin verileri birleştirdi.

Ardından bu veriler, yapay zekanın derin öğrenme modeline aktarıldı.

Yapay zekanın derin öğrenme modelinin, çalışmaya katılan kadınlardan yüzde 19'unda erken doğum tahmini yaptığını vurgulayan araştırmacılar, kadınlar gebeliğin 37. haftasına geldiklerinde, yapay zekanın tahmininin doğru çıktığını belirtti.

Washington Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Arye Nehorai, hamileliğin 31. haftasına kadar alınan verileri analiz eden yapay zekanın, hamileliğin 37. haftasına kadar olan erken doğumları tahmin edebildiğini kaydetti.

Nehorai, bunun da çalışmalarındaki en önemli bulgu olduğunu dile getirdi.

Keşfettikleri yöntemi faaliyete geçirmenin, ucuzluğu sayesinde avantajlı olduğunu ifade eden Nehorai, "Bizim modelimizin, erken doğumu elektrik dalgalanmalarıyla daha kısa sürede tahmin edebildiği, kullanımı kolay ve daha az maliyetli olduğu için evde bile kullanılması mümkün." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı bir rapora göre, 2020'de dünyada 13,4 milyon erken doğum gerçekleşti. Bunlardan yaklaşık 1 milyonu ölümle sonuçlandı.

Bu da her 2 saniyede bir bebeğin erken doğduğunu ve her 40 saniyede bu bebeklerden birinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.

Araştırma, tıp dergisi PLOS ONE'da yayımlandı.

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