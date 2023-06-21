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Dünya
AA 21.06.2023 11:58

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün 4 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından Filistin beldelerine baskınlar düzenleyen İsrail güçleri 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamaya göre, 6'sı Nablus'un Urif beldesinden, biri Tubas kentine bağlı Tamun beldesinden olmak üzere 7 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Urif'e baskın düzenleyerek gözaltı operasyonu başlattığını söyledi.

Tanıklar, İsrail güçlerinin dün 4 Yahudi yerleşimcinin öldürüldüğü olayın faillerine ait olduğu gerekçesiyle bazı evlere baskın düzenlediğini, yıkım için bu evlerin ölçülerini aldığını aktardı.

İsrail makamlarından ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve Nablus kentleri arasındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Eli'de dün bir benzin istasyonu yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci ölmüş, 1'i ağır 4 kişi de yaralanmıştı. İsrail ordusu, saldırıyı düzenleyenlerden birinin olay yerinde ikinci şüphelinin de daha sonra başlatılan geniş çaplı aramalar sonucu vurularak öldürüldüğünü duyurmuştu. İsrail, üçüncü bir saldırganın olup olmadığı ve saldırıyı düzenleyenlerin kimlik bilgilerine ilişkin ise bilgi paylaşmamıştı.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

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