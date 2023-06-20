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Ekonomi
AA 20.06.2023 12:30

Bakanlıktan elektronik haberleşme teknoloji projelerine 200 milyon lira destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kara ve demir yolları ile denizcilik ve havacılık sektörlerinde elektronik haberleşme temelli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla açtığı çağrı kapsamında AR-GE projelerine 200 milyon lira destek sağlayacak.

Bakanlıktan elektronik haberleşme teknoloji projelerine 200 milyon lira destek

"Ulaştırma Sektöründe Haberleşme Teknolojileri Projelerinin Desteklenmesi Çağrı Programı" ile bu alanda yerli üretimin teşviki, ileri teknoloji ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltılması ve böylece tüm ulaşım modlarında elektronik haberleşme altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Destek paketi, demir ve kara yolları ile denizcilik ve havacılık sektörlerini kapsıyor. Bakanlığa bağlı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı tarafından çıkılan çağrıyla haberleşme teknolojilerine yönelik AR-GE projelerine toplam 200 milyon lira destek verilecek. Yapılan değerlendirmeler sonucu uygun bulunan projeler azami 24 ay, 15 milyon liraya kadar desteklenecek. Çağrıya son başvuru tarihi 18 Ağustos olarak belirlendi.

Sinyalizasyondan izleme sistemlerine kadar

Destek programı kapsamında demir yolu haberleşme, tren izleme ve kontrol sistemleri, akıllı sinyalizasyon ve demir yolu trafik kontrolü geçiş sistemleri, demir yolu taşıtları akıllı kaynak yönetimi ve izleme sistemleri, deniz trafiğine yönelik haberleşme sistemleri, gemi takip ve izleme sistemleri, denizlerde acil durum haberleşme projeleri, trafik sinyalizasyon sistemleri, akıllı trafik yönetim sistemleri, kara yolu taşımacılığı alanında optimizasyon projeleri, akıllı yük ve yolcu taşıma sistemleri bulunuyor.

Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün görev ve hizmet alanlarına giren konular da desteklenen projeler arasında yer alıyor.

Çağrı kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen başvurular öncelikli değerlendirilecek.

Programa ilişkin bilgiler ve destekten yararlanma şartlarına https://udham.uab.gov.tr adresinden de ulaşılabiliyor.

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