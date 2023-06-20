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Ekonomi
TRT Haber 20.06.2023 11:50

TİSK Başkanı Akkol: Bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrette dengeli bir rakam için çalıştıklarını, bu rakama evet demenin memnuniyeti içinde olduğunu söyledi.

TİSK Başkanı Akkol: Bu rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Yeni asgari ücret belli oldu
Yeni asgari ücret belli oldu

Devletin yıl sonunu beklemeden ara dönemde mutabakata vardığını söyleyen Akkol, dengeli bir rakam için çalıştıklarını, bu rakama evet demenin memnuniyeti içinde olduğunu kaydetti.

Üçlü mutabakat, birliktelik ruhuna önem verdiklerini dile getiren Akkol, "Asgari ücretten vergi alınmaması uygulaması devam ediyor. 500 TL asgari ücret desteği için de teşekkür ederim" dedi.

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TİSK Asgari Ücret
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