Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacağını hatırlatarak, denetimleri sıklaştıracaklarını kaydetti.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceğinin altını çizen Uraloğlu, "Alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Ayrıca yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek" dedi.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.

Denetim ekipleri, biletsiz yolcu ve fahiş fiyatlı bilet satışı için 3 bin 584 TL, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 TL, zamanında kalkmayan otobüslerin firmalarına 3 bin 584 TL idari para cezası uygulayacak.

Ayrıca bakanlığa bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.