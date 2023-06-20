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Ekonomi
DHA 20.06.2023 11:43

Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda alacakları tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu: Fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı'nda şehir içi ve şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığının ve trafik yoğunluğunun artacağını hatırlatarak, denetimleri sıklaştıracaklarını kaydetti.

Denetimlerin bayram süresince devam edeceğinin altını çizen Uraloğlu, "Alacağımız tedbirler kapsamında fahiş fiyatlı bilet satışına geçit verilmeyecek. Ayrıca yetki belgesiz taşımacılığın önüne geçilecek" dedi.

Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu
Kurban Bayramı öncesi otobüs biletleri tükendi, ek seferler konuldu

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 81 ildeki yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve karayolları denetim istasyonlarında yolcu taşımaya mahsus araçlara yönelik çalışma gerçekleştirecek.

Denetim ekipleri, biletsiz yolcu ve fahiş fiyatlı bilet satışı için 3 bin 584 TL, yetki belgesiz taşımacılık yapan araç ve firmalara 7 bin 200 TL, zamanında kalkmayan otobüslerin firmalarına 3 bin 584 TL idari para cezası uygulayacak.

Ayrıca bakanlığa bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne alarak, sorumluluk alanındaki otoyollar ile devlet ve il yollarında vatandaşların rahat ve huzur içinde seyahat edebilmelerini sağlamak ve trafik kazalarını asgari seviyeye indirmek amacıyla bazı tedbirler aldı.

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Abdulkadir Uraloğlu Kurban Bayramı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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