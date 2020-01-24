Toplam 150 personel, 7 gün 24 saat boyunca saldırılarla ilgileniyor, internet ve iletişim hizmetlerinin kesilmesinin önüne geçiyor.

Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezi Ankara'da, Türk Telekom bünyesinde hizmet veriyor. Merkez çok sayıda konu üzerinde çalışıyor. Ancak en çok, internet trafiğini tıkayarak erişim engeli yaratan saldırılarla mücadele ediliyor.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, 2016'dan 2019'a kadar saldırıların yaklaşık 9 kat arttığını söyledi.

"Bir network seviyesinde bir saldırı var yaklaşık aylık 5 bin civarında. Bir de bireysel aboneye giden paketlerde yaklaşık o da aylık 2 milyon civarında zararlı paket engelliyoruz biz burada. Hele son yılda son 2019'da bir önceki yıla göre saldırılar 3 kat arttı."

Önce saldırı tanımlanıyor, sonra müdahale başlıyor

Çalışanların görevi, öncelikle saldırının türünü öğrenmek. Saldırı tanımlandıktan sonra ise müdahale başlıyor.

Kıraç, "Buradaki teşhis çok önemli. Teşhisi ne kadar hızlı yapabilirseniz aslında tedaviyi de o kadar hızlı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla buradaki arkadaşlarımız 7/24 takip etmesi ve her geçen gün yeni kendimize araçlar geliştirmemiz, kullanıcının internete çıkmasını engellemeyi buradaki arkadaşların müdahalesiyle tamamlıyoruz" dedi.

Kullanılan sistemlerin büyük çoğunluğu yerli imkanlarla oluşturuluyor. Merkez, internet ve iletişim altyapısını korumakla birlikte Türkiye'deki yaklaşık 500 kamu ve özel sektör kuruluşuna siber güvenlik desteği de veriyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Deniz Eryılmaz