Sosyal medya hayatımızın odağında. Paylaşıyor, yazışıyor, beğeniyor, izliyor ve yorumluyoruz. Hayatımızın bir kısmını internet odaklı uygulamalar düzenliyor. Sosyal hayatımızın önemli bir kısmına da sanal dünyada yaşıyoruz.

Her geçen gün bir yenisinin eklendiği sanal platformlar arasında eskiyenler, modası geçenler ve hatta unutulanlar bile var. İnternet ve sosyal medya analizleri yapan We Are Social, 2022 yılının ilk çeyreği için yayınladığı küresel internet kullanımı raporunda bu bağlılığımızı çarpıcı sonuçlarla ortaya koyuyor, sanal alemin notlarını da bir bir dağıtıyor.

Rapor, internetin ve sosyal medyanın insanoğlu için ne kadar değerli olduğunun ispatı gibi. 4,95 milyar insan internet kullanıyor. 4,62 milyar insan da düzenli sosyal medya kullanıcısı durumunda. Rapor her geçen gün rakamların yükseldiğini de gösteriyor.

Dünya günde 6 saat 58 dakika internette vakit geçiriyor.

Televizyon izlenilen saat, internette geçirilen zamanın ancak yarısı, yani 3,2 saat kadar. Ortalama 2,27 saat de sosyal medyaya vakit veriliyor. Ortalama 2 saat kitap, dergi vs okuma, 1,3 saat müzik dinleme ve 1,12 saat oyun oynamaya vakit ayrılıyor.

Webde en çok ziyaret edilen adresler akla ilk gelenler. Arama motoru; Google, video paylaşım adresi; YouTube ve her yanıyla çok iyi tanıdığımız Facebook.

Tüm dünyanın sosyal medya saati 2 saat 27 dakikaya kurulu. Üstelik sosyal medya kullanıcısı sayısı yerinde durmuyor, hızla artıyor. Yaklaşık 4,62 milyar insan her gün sanal dünyanın kapılarını aşındırıyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Meta grubu sosyal medyada lider konumda

Facebook liderliği kimseye kaptırmayacak gibi duruyor. 2 milyar 910 milyon bir rakamla ve en yakın takipçisi YouTube’a yaklaşık yarım milyon fark atarak (2 milyar 562 milyon) bayrağı önde götürüyor. WhatApp ise 2 milyar kullanıcı ile üçüncü sırada. Instagram listede 1 milyar 478 bin kullanıcı ile dördüncü sırada.

Sosyal medyada kimi takip ediyoruz?

Kimleri, hangi sebeplerle takip ediyoruz? Arkadaşlar ve aile öne çıkıyor ama aslında bu ankete katılanların sadece %45,5'ine denk geliyor. Peki ya diğerleri?

Eğlence ile ilgili hesapları sıralamada üst sıralarda görüyoruz. Katılımcıların dörtte birinden fazlası; oyuncuları, TV şovlarını, müzisyenleri takip ediyor.

Sosyal medya reklam harcamalarında büyük artış

Bu yılki raporlardaki çeşitli veri noktaları, sosyal medya reklamlarına yapılan harcamaların son 12 ayda önemli ölçüde arttığını ortaya koyuyor.

Veriler, küresel sosyal medya reklam harcamasının 2021'de 150 milyar doları aştığını ve sosyal medya reklamlarının toplam dijital harcamanın yaklaşık üçte birini (yüzde 33,1) oluşturduğunu gösteriyor.

[Grafik: TRT Haber / Nursel Cobuloğlu]

Türkiye'de günlük internet kullanımı 8 saat

Türkiye, tüm rakamlarda dünya ortalamalarının önünde. Türk insanı sosyal medyayı çok seviyor, tüm dünyaya ün salan misafirperverliğine şimdilerde sosyal medya paylaşımseverliğini de ekliyor.

Yediden yetmişe, hepimiz internette dünya ortalamasından bir saatten daha fazla vakit geçiriyoruz, toplam 8 saat. 42 ülke arasında 14’üncü sıraya yerleşiyoruz.

Instagram kullanımında 6. sıradayız

Benzer rakamlar sosyal medyada geçirilen süreler için de geçerli. Türk kullanıcılar sosyal medyada dünya ortalamasından biraz daha fazla vakit geçiriyor bu süre 2 saat 59 dakikayı buluyor ve sosyal medyayı dünyadan çok daha yüksek bir ortalama ile aktif olarak kullanıyor.

Facebook, 34 milyon Türk kullanıcıyı ağırlıyor ve Türkiye’yi Facebook’ta en aktif 14. ülke yapıyor. Twitter’da bu sıralama daha yüksek. Dünyada 436 milyon kullanıcısı olan Twitter, Türkiye’de 16 milyon 100 bin kullanıcıyı ağırlıyor, Türkiye’yi en çok Twitter kullanan 7. ülke yapıyor.

En çok Instagram kullanan altıncı ülkeyiz. 52 milyon 150 bin kullanıcı ile en aktif Instagram takipçilerinden oluyoruz.

TikTok’ta 26 milyon 563 bin kullanıcıyla 9’uncu,



Snapchat’te 12 milyon 900 bin kullanıcıyla 11’inci,



Youtube’da 57 milyon 400 bin kullanıcıyla 12’inci,



Linkedin’de 12 milyon kullanıcı ile dünyada 14’üncü sıradayız.