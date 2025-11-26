Türkiye, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye'nin 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) 5-9 Ekim 2026’da Antalya'da ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakan Kacır, 10 bini aşkın katılımcının yer alacağı etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündemin Türkiye’de şekilleneceğini belirterek, araştırmcılara kongreye katılma çağrısında bulundu:

"Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026"