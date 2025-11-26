Duman 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.11.2025 11:21

Türkiye, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne Antalya'nın ev sahipliği yapacağını belirterek araştırmacılara kongreye katılma çağrısı yaptı.

Türkiye, 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, NSosyal hesabından, Türkiye'nin 77. Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC) 5-9 Ekim 2026’da Antalya'da ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakan Kacır, 10 bini aşkın katılımcının yer alacağı etkinlikte, bilimsel oturumlar, teknoloji tanıtımları ve çok paydaşlı etkileşimlerle uzayın geleceğine dair küresel gündemin Türkiye’de şekilleneceğini belirterek, araştırmcılara kongreye katılma çağrısında bulundu:

"Araştırmacılarımızı, bildiri başvurularını yaparak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesi ile güçlü uzay vizyonunu dünyayla paylaşmaya davet ediyorum. Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2026"

ETİKETLER
Antalya Mehmet Fatih Kacır Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Karanlık maddeye dair ilk doğrudan kanıt iddiası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor
13:38
Türkiye'deki İtalyan yatırımları artacak
13:35
Türk Hava Sahası'nda "Serbest Rota" dönemi başlıyor
13:27
Azalan su kaynakları tarımda hem verimi hem de kaliteyi etkiliyor
13:25
'Buluşma tuzağı' kuran dolandırıcılık çetesi çökertildi
13:24
Türkiye'nin uluslararası başarısı: VİMER’e dünya ikinciliği ödülü
Kayaların içine kurulan 2 bin yıllık "Öksüt Kalesi" zamana direniyor
Kayaların içine kurulan 2 bin yıllık "Öksüt Kalesi" zamana direniyor
FOTO FOKUS
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
Akaryakıt istasyonunda şarj halindeki otomobilde patlama
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ