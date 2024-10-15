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Bilim Teknoloji
AA 15.10.2024 21:29

Türkiye 2026'da uzay konferansına ev sahipliği yapacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük uzay konferansı Uluslararası Uzay Kongresi'ni (IAC) ziyaret etti. Bakan Kacır, 2026 yılında Uluslararası Uzay Kongresi'ne Türkiye'nin Antalya'da ev sahipliği yapacağını söyledi.

Türkiye 2026'da uzay konferansına ev sahipliği yapacak

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 75'incisi gerçekleştirilen kongrenin 2026'da Antalya'da düzenleneceğini belirtti.

IAC'ın dünyanın en büyük uzay konferansı olduğuna işaret eden Kacır, tüm dünyadan ulusal uzay ajansları, endüstri liderleri ve akademi dünyasından insanları bir araya getiren kongrede verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kacır, kongreye Türkiye'den firmaların katıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Türkiye pavilyonunda ülkemizin uzay ve savunma teknolojileri alanında öncü kurumları ve firmaları, Türkiye'nin gurur projelerini, Uzay Programı'mızı ve ülkemizde gerçekleştirilecek IAC 2026 Antalya'nın tanıtımını yapıyor. Uzay çalışmalarında lider ülke olmak ve MilliUzayProgramı hedeflerimizde başarıya ulaşmak için uluslararası işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

 

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Milli Uzay Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Uzay Çalışmaları İtalya
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