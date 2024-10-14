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Dünya
Sputnik 14.10.2024 08:03

Örümcek Adam'ın ağı gerçek oldu

Bilim insanları bir aygıttan fırlatıldığında güçlü bir yapışkan life dönüşerek kendisinin birkaç katı ağırlığa sahip nesneleri kaldırabilen bir sıvı geliştirdi. Çığır açıcı buluş, çizgi roman süper kahramanı Örümcek Adam'dan esinleniyor.

Örümcek Adam'ın ağı gerçek oldu

Örümcek Adam'ın ağ fırlatma tekniğinden esinlenen Tufts Üniversitesi bilim insanları, 'ağ fırlatıcısı' üzerinde çalışıyor.

Kendi ağırlığının 80 katını kaldıran bu ağ, yenilikçi bir sistemle, bir iğneden sıvı bir malzemenin atılmasını ve nesnelere yapışıp kaldırabilen bir ipe dönüşmesini sağlıyor.

Ağ fırlatıcısında kullanılan malzeme, tıpkı Örümcek Adam'ın ağ fırlatma yetenekleri gibi, nesnelere yapışıp kaldırabilen bir ipe dönüşüyor.

Yapışkan lifler, ipek böceklerinden üretiliyor

Nesnelere yapışabilen lifler, laboratuvar ortamında güve kozalarından elde edilen ipek kullanılarak yapılıyor. Kozalar, bir çözeltide kaynatılıyor ve fibroin olarak bilinen proteinlere ayrıştırılıyor.

Bu ipek fibroin çözeltisi, özellikle doğru katkı maddeleriyle havayla temas ettiğinde bir elyafa dönüşebiliyor ve bunu bir ağ oluşturmak için dar iğnelerden geçiren araştırmacılar, Örümcek Adam'ın ağ fırlatma mekanizmasına benzeyen bir ürün elde ediyor.

Örümcek Adam'ın ağı gerçek oldu

Çok yönlü işlevselliği olan bir madde

Bilim insanları, su altında işlev gören bu güçlü yapıştırıcıları, birden fazla yüzey için yazdırılabilir sensörler, gıdanın raf ömrünü uzatan yenilebilir kaplamalar ve güneş hücresi verimliliğini artırabilecek ışık toplayan malzemeler geliştirmek için ipek fibroinini kullandı. Ayrıca sürdürülebilir mikroçip üretim yöntemleri üzerinde çalıştılar.

Pratikte kullanımı

Üretilen liflerin çapı, kullanılan iğneye bağlı olarak insan saçından yaklaşık yarım milimetreye kadar değişebiliyor. Cihazın, çeşitli koşullarda kendi ağırlıklarının 80 katından fazla nesneleri kaldırabilen lifler fırlatabilme özelliğine sahip olduğu söyleniyor.

Araştırmacılar, yaklaşık 12 santimetrelik bir mesafeden bir koza, bir çelik cıvata, yüzen bir laboratuvar tüpü, kuma kısmen gömülmüş bir neşter ve bir tahta bloğu kaldırarak ağ fırlatma mekanizmasının özelliklerini gösterdiler.

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