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Bilim Teknoloji
DHA 20.09.2023 10:07

Türk yoğurdu tescil yolunda: Yerli ve milli maya üretildi

TAGEM tarafından yürütülen çalışmalar sonucu elde edilen yerli ve milli yoğurt mayası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat yapıldı.

Türk yoğurdu tescil yolunda: Yerli ve milli maya üretildi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Gıda Mühendisliği bölümleri tarafından Erzurum'da düzenlenen 'Türkiye 1'inci Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi'ne katılan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanı Ramazan Bülbül, milli ve yerli yoğurt mayası ile peynir envanteri çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bülbül, Türk kültürünün önemli yiyeceklerinden olan yoğurtta, yerli ve milli maya üretimi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Türkiye kendine has aroması olan mayayı oluşturacak"

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü'nde Türkiye'de üretilen yoğurtlardan örnekler topladıklarını kaydeden Bülbül, şöyle devam etti:

"Yoğurt Türk ürünü olarak bilinir ama mayayı dışarıdan alıyorduk. Bine yakın ürün içinde tat ve aroma olarak damak zevkimize uygun olanı uzmanlarımız tarafından belirlendi. Yaptığımız çalışma sonucu elde ettiğimiz kendine has aroması olan mayayı belirledik. Elde edilen yerli ve milli yoğurt mayasına patent alınması için TAGEM Transfer Ofisi kanalıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat ettik. Böylelikle milli maya için patent süreci başladı. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre incelenen mayada patent işlemi yaklaşık 1,5 yıl sürüyor. Patent başvurumuzun üzerinden yaklaşık 6 ay geçti. Yaklaşık 1 yıllık sürenin ardından eğer itiraz olmazsa milli ve yerli yoğurt mayasını üretmeye başlayacağız. Türkiye kendine has aroması olan mayayı oluşturacak. Tamamen kendi ürünümüzü, kendine has aroması olan mayayı üreteceğiz.

"Çıkaracağımız maya ile çocuk D vitamini almış olacak"

Özel sektörle iş birliği yaparak sektöre katkı sağladıklarını belirten Ramazan Bülbül, hamur işlerinde kullanılmak üzere D vitaminli maya üzerinde çalıştıklarını aktararak, "Gıda katkı maddeleri ve fonksiyonel gıdalar olsun bu konularda çalışıyoruz. Bu konuda bir ürünümüz çıkmak üzere. Hamur işleri için D vitaminli maya konusunda özel bir firmayla çalışıyoruz. Çocuklara kış aylarında anneleri kek, börek yapıyor. Bu ürünlerde anneler normal maya kullandığı için çocuk D vitamini alamıyor. Bizim çıkaracağımız maya ile çocuk D vitamini almış olacak. Grip gibi hastalıklara karşı daha dayanıklı hale gelecek" dedi.

"Yaklaşık 200 çeşit peyniri tespit ettik"

Türkiye'nin peynir envanterini çıkardıklarını da belirten Bülbül, şunları söyledi:

"Geleneksel peynirlerin envanterini çıkarıyoruz. Bu konu hükümet programında da vardı. Yaklaşık 200 çeşit peyniri tespit ettik. Şimdi bunların kimyasal fiziksel analizi yapılıyor. Kasım ayı sonuna kadar tamamladıktan sonra lansmanı yapılacak. Artık, bizim de Hollanda, Fransa gibi peynirlerimiz tanınmış olacak. Peynirlerin özelliklerini ve nasıl yapıldığını da katalogla hazırlayıp sunacağız."

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