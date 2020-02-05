Dünyanın en gelişmiş F-16 simülatörlerine sahip Türkiye'de, HAVELSAN tarafından yerli imkanlarla üretilen "tam görev simülatörü" 2013 yılında envantere girdi.

Simülatör, hava kuvvetlerine bağlı birliklerde aktif olarak kullanılıyor. Simülatör sayesinde, pilotlar uçuşa çok daha hazır hale gelerek başlıyor. Gerçek uçuş sortilerinin azalmasını sağlayan simülatör, hem uçuş emniyeti hem de maddi anlamda ciddi tasarruflar sağlıyor.

360 derecelik görüntü

Pilotlar, simülatöre gerçek bir F-16’ya binermiş gibi hazırlanıp giriyor ve ardından uçuş başlıyor.

Simülatörde, bir F-16 kokpitinin birebir kopyası küre içerisine yerleştirilmiş durumda. Böylece, pilota 360 derecelik bir görüntü sağlanıyor. Bu sayede gerçeğe çok yakın bir uçuş deneyimi elde ediliyor.

Pilotlar en zorlu koşulları deneyimliyor

Yerli simülatörde hava-hava, hava-deniz ve hava-kara muharebeleri gerçekleştirilebiliyor, acil durumlar test ediliyor.

Eğitmenlerin direktifleri sayesinde pilotlar en zorlu koşulları simülatörde deneyimliyor. Havadan gelecek her türlü tehdide karşı donanımlı hale geliyorlar.

Yerli mühimmatlar da test edilebiliyor

Gerçek harita yüklü senaryolarda birden çok pilot uçuş yapabiliyor. Ayrıca güncellemeler sayesinde, envantere yeni girecek yerli mühimmatlar da sanal ortamda test edilebiliyor.