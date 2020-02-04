Savunma sanayisinde Türkiye'nin yerli ve milli üretiminin ve ihracatın merkezi Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi Ankara'da kuruldu.

7 milyon metrekarelik merkez, yüksek teknoloji üretimi ve ihracat yapacak

7 milyon metrekarelik alana kurulu merkezde 160 firma faaliyet gösterebilecek. 2022'de tamamlanacak merkezde, 20 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Burası Ankara ve Türkiye’nin havacılık ve uzay anlamında kalbinin atacağı bir nokta alacak. Üretim anlamında imalat teknolojileri anlamında bir mükemmeliyet merkezi olacak. Firmalar faaliyete başlamış durumda." dedi.

Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili zincirinin tüm halkaları bu merkezde toplanacak. Savunma sanayisinin üssü olacak olan merkeze ilgi büyük.

Dünyanın önde gelen firmaları da yer alacak

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın önde gelen firmaları da merkezde yer almak için harekete geçti.

Demir, "Türkiye'nin dünya çapında ses getirecek havacılık ve uzay merkezi olacak. Burası dünya çapında ses getiren ve küresel şirketlerin ilgisini çekecek bir merkez olacak. Bilimin teknolojinin sanayisinin buluştuğu bir ortam olacak ve havacılık uzay anlamında ülkemizin önünü açacak." ifadelerini kullandı.