Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan, bitki moleküler biyolojisi alanında yaptığı çalışmalar sonucunda TÜBİTAK 2020 Bilim Ödülü’ne layık görülmüştü.

İnsanlığı gelecekte bekleyen en büyük sorunların “küresel iklim değişikliği”, “yeterli besin” ve “enerji” olduğunu söyleyen ve bu sorunların çözümü için bitkisel üretimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Türkan, kurak dünyada yaşamı devam ettirecek bitkilerin özelliklerini araştırıyor.

[Fotoğraf: AA]

Kuraklık, dirençli bitkilerin önemini artırdı

Türkan, dünyanın giderek ısınması ve kuraklaşmasının toprakların tuzlanmasına neden olacağını açıkladı ve bitkilerin dirençli olmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Bitkilerin de diğer canlılar gibi strese girdiğini söyleyen Türkan, aşırı stresli koşullara uyum sağlayan bitkilerin biyolojisini öğrenerek bilgi birikimini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Türkan, buğday, fasulye, baklagillerin kuraklığa duyarlı, arpa ve pamuğun ise tuzluluğa dirençli olduğunu söyledi.

“Türkiye çok şanslı bir coğrafya”

Türkiye’nin coğrafyası itibariyle çok şanslı olduğunu vurgulayan Türkan, 4 farklı iklimin yaşanması sebebiyle bitkisel tür çeşitliliğinin de fazla sayıda olduğunu ve böylece keşfedilmeyi bekleyen çok mekanizma olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Türkan, moleküler biyoloji alanında uluslararası iş birliği teklifleri aldıklarını, Avrupa ülkeleri, Japonya ve Avustralya üniversiteleriyle ortak çalışmalara imza attıklarını da sözlerine ekledi.