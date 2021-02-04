Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX uzaya 19'uncu kez uydu gönderdi. 60 uyduyu taşıyan Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Fırlatmadan kısa süre sonra kapsülden ayrılan roket, dünyaya geri döndü.

Starlink ağına bağlı uydular başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

60 Starlink uydusunu taşıyan roket de cuma günü, Florida'daki üsten fırlatılacak.

Yer istasyonları ile çalışarak uydu interneti erişimi sağlamak üzere tasarlanan Starlink uydu projesi kapsamında, 2027'ye kadar uzaya 12 bin internet uydusu fırlatılması planlanıyor.