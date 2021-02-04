Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX uzaya 60 uydu daha gönderdi
ABD merkezli uzay şirketi SpaceX, uzaya 60 uydu daha gönderdi. Florida'dan fırlatılan Falcon 9 roketinin taşıdığı Starlink ağı uyduları başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.
Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX uzaya 19'uncu kez uydu gönderdi. 60 uyduyu taşıyan Falcon 9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Fırlatmadan kısa süre sonra kapsülden ayrılan roket, dünyaya geri döndü.
Starlink ağına bağlı uydular başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.
60 Starlink uydusunu taşıyan roket de cuma günü, Florida'daki üsten fırlatılacak.
Yer istasyonları ile çalışarak uydu interneti erişimi sağlamak üzere tasarlanan Starlink uydu projesi kapsamında, 2027'ye kadar uzaya 12 bin internet uydusu fırlatılması planlanıyor.
Etiketler: ABD Uzay Çalışmaları
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