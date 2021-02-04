ABD, 27 milyon 150 bin 457 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda.

Vaka sayısında bu ülkeyi 10 milyon 791 bin 123 ile Hindistan, 9 milyon 339 bin 921 ile Brezilya, 3 milyon 917 bin 918 ile Rusya, 3 milyon 871 bin 825 ile İngiltere, 3 milyon 251 bin 160 ile Fransa, 2 milyon 913 bin 389 ile İspanya, 2 milyon 583 bin 790 ile İtalya, 2 milyon 501 bin 79 ile Türkiye, 2 milyon 252 bin 489 ile Almanya, 2 milyon 125 bin 622 ile Kolombiya, 1 milyon 952 bin 744 ile Arjantin, 1 milyon 886 bin 245 ile Meksika, 1 milyon 533 bin 511 ile Polonya, 1 milyon 463 bin 16 ile Güney Afrika, 1 milyon 445 bin 326 ile İran, 1 milyon 232 bin 246 ile Ukrayna, 1 milyon 158 bin 337 ile Peru ve 1 milyon 123 bin 105 ile Endonezya izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 2 milyon 280 bin 754 kişi yaşamını yitirdi, 76 milyon 749 bin 443 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 25 milyon 829 bin 383 koronavirüs hastası tedavi altında bulunuyor.