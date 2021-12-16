Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'nın işe alacağı 161 personel, kısmi süreli projelerde değerlendirilecek. Ankara ve Gebze'de görev yapacak.

Öğrenciler, TÜBİTAK BİLGEM, Marmara Araştırma Merkezi ile Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde görev alacak.

Kimler başvurabilecek?

Adayların, lisans bölümleri içinden bilgisayar, yazılım, havacılık ve uzay, makine, endüstri, fizik, elektronik ve haberleşme mühendisliklerinde üçüncü ya da dördüncü sınıfında öğrenim görüyor olmaları isteniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanında, son başvuru tarihi 6 Ocak 2022 olarak açıklandı.