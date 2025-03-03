TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışması için başvurular bugün sona eriyor

TÜBA tarafından her yıl açıklanan tematik program ile ilgili konu başlıklarını içeren YÖK doktora tezi yazarları yarışma kapsamında bireysel olarak; teknoloji ve tasarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri ve biyoteknoloji alanlarında, ayrıca uluslararası ilişkiler, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları ve güvenlik politikaları konularını içeren sosyal bilimler alanlarında ve son 2 yıl içerisinde (2023, 2024) savunması tamamlamış yazarlar başvuruda bulunabiliyor.

Öte yandan TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülü’ne başvurular bireysel başvurunun yanı sıra, TÜBA Üyeleri ile YÖK, TÜBİTAK, TÜSEB ve üniversite rektörlükleri tarafından önerme şeklinde kurumsal olarak da gerçekleştiriliyor.

Türkiye kaynaklı yazılmış doktora tezlerini teşvik etmek, desteklemek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Yarışmasına Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri ve Temel Bilimler olmak üzere dört kategoride katılım sağlanıyor.

Eğitim, Sağlık, Tarım ve Ekoloji Teknolojileri, Biyoteknoloji ve Milli Teknoloji Hamlesi’nin Uluslararası İlişkiler, Kalkınma Politikaları, Eğitim Yaklaşımları, Güvenlik Politikaları da gençlerin yarışmaya katılabilecekleri içerikler arasında bulunuyor.

Doktora tezlerinin bilimsel değerlendirme süreçleriyle değerlendirileceği ödül programında birinci olan tez yazarına 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye ise 65 bin TL ödül veriliyor.

Son başvuru tarihi bugün olan yarışma için www.teknofest.org adresinden başvuru yapılıyor.