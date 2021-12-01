İsrail'in "The Jerusalem" gazetesinin haberinde, "NASA, Washington Anıtı büyüklüğünde bir asteroidin aralık ayı sonlarında Dünya'ya doğru yola çıkacağını açıkladı" şeklinde bir bilgi yer aldı.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bu haberin Türk medyasında kimi kuruluşlarca "Hiroşima'dan 800 kat daha güçlü asteroid Dünya'ya yaklaşıyor" şeklinde servis edilmesinin endişeye sebep olduğunu söyleyerek, söz konusu iddiaları yalanladı.

"Dünya'nın 4,5 milyon kilometre yakınından geçecek"

TUA, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asteroitler hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Küresel bir felakete neden olabilecek tehlikeli asteroitler son derece nadirdir. Bu cisimler Dünya'yı ortalama olarak her 1000 yüzyılda bir etkiler. Haberlerde bahsi geçen 2018 AH isimli asterodin Dünya'ya çarpması beklenmemektedir. Bu asteroit Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyon kilometre yakınından geçecektir. Bu mesafe Dünya ile Ay arasındaki mesafenin neredeyse 12 katıdır."