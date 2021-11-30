ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), bir astronotun giysisini delebilecek veya Uluslararası Uzay İstasyonu (UUI)'na zarar verebilecek nitelikteki uzay çöpleri nedeniyle ilk defa bir uzay yürüyüşünü ertelemek zorunda kaldı.

Uzay istasyonu dışındaki bir anteni değiştirmek için görevlendirilen iki ABD astronotuna, yörüngedeki bir enkaz parçasının tehlikeli bir şekilde yaklaşabileceği ihtimali üzerine, görevin en az birkaç gün ertelenmesi gerektiği bilgisi verildi.

Tehdidin değerlendirilmesi için yeterli zaman yoktu

Kurumdan yapılan açıklamada tehdidin değerlendirilmesi için yeterli zaman olmadığı en doğru kararın uzay yürüyüşünün ertelenmesi olduğu ifade edildi.

Rusya füze testinde bir uyduyu yok etmişti.

Rusya'nın iki hafta önce bir füze testinde bir uyduyu yok etmesiyle irili ufaklı en az 1700 parçanın uzay boşluğuna yayıldığı ancak UUİ'deki tehlikenin imha edilen Rus uydusundan kaynaklandığıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığı vurgulandı.