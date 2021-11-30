Şili'de gökbilimciler, Avrupa Güney Rasathanesi tarafından işletilen dev teleskop yardımıyla şimdiye kadar görülen dünyaya en yakın süper kütleli karadelik çiftini gözlemledi.

Söz konusu kara deliklerin, birbirine 1600 ışık yılı uzaklıkta olduğu, dünyaya ise 89 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu bilgisi verildi.

Bilim insanları, karadelik çifti arasındaki boşluğun zamanla azalarak tek bir kara deliğe dönüşeceğinin altını çizdi.

"Kara delik çifti, güneşten 154 milyon kat kütleye sahip"

Karadelik çiftinden birinin, kova takımyıldızı bölgesinde (NGC 7727), bir gökadada yer aldığı belirtilirken güneşten 154 milyon kat kütleye sahip olduğu açıklandı.

Araştırmacılar, karadeliklerin kütlesinin yer çekimi kuvveti etrafındaki yıldızların hareketi ile nasıl etkilendiğine bakılarak hesaplandığını söyledi.

Uzmanlar, ilk kez bir süper kütleli karadelik çiftinin bu şekilde hesaplandığını aktararak bilinen diğer süper kütleli karadelik sayısının yüzde 30 oranında artabileceği bilgisini verdi.



