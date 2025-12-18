Duman 8.4ºC Ankara
Bilim Teknoloji
TRT Haber 18.12.2025 14:12

TRT Dinle, "Yapay Zeka Atlası" ile dijital dönüşümün nabzını tutuyor

TRT Dinle'de yayınlanan Yapay Zeka Atlası programı, yapay zeka nedir, farklı sektörlere etkileri nelerdir sorularına alanında uzman konuklarla yanıt arıyor. Dijital dönüşümden iş yaşamına, spordan eğitime kadar pek çok alanda yapay zekanın etkilerinin derinlemesine konuşulduğu programın tüm bölümlerine TRT Dinle üzerinden kolayca ulaşılabiliyor.

TRT Dinle, "Yapay Zeka Atlası" ile dijital dönüşümün nabzını tutuyor

Yapay zekanın günümüz dünyasında yarattığı dönüşümü kapsamlı biçimde ele alan Yapay Zeka Atlası, TRT Dinle'de dinleyicilerin erişimine açıldı.

Yapay Zeka Atlası'nda, girişimcilerden akademisyenlere, teknoloji uzmanlarından yöneticilere kadar pek çok isim yapay zeka, inovasyon, sektörlerdeki değişim ve dijital dünyanın gelecek trendleri üzerine değerlendirmelerde bulunuyor.

Yapay Zeka Atlası programı TRT Dinle'nin ücretsiz erişimi sayesinde reklamsız ve kesintisiz bir dinleme deneyimiyle sunuluyor.

Yapay zeka nedir sorusuna uzmanlar yanıt veriyor

Yapay Zeka Atlası, yapay zekanın çalışma hayatına etkilerinden hukuki kişiliğine kadar birçok kritik konuyu uzman görüşleriyle analiz ediyor. Konuklar, yapay zekanın hangi sektörleri nasıl dönüştüreceğini, kurumsal iletişim ve e-ticaret süreçlerindeki rolünü ayrıntılı olarak masaya yatırıyor.

Yapay zeka ve inovasyon arasındaki ilişkiyi de inceleyen program, dinleyicilere bu teknolojinin sadece yazılımdan ibaret olmadığını, aynı zamanda yeni iş modellerinin ve etik tartışmaların da merkezinde olduğunu gösteriyor.

Yapay zekanın sektörel dönüşümü masaya yatırılıyor

Yapay Zeka Atlası, yapay zeka kavramının çalışma hayatından eğitime, spordan mimarlığa kadar farklı alanlarda nasıl bir dönüşüm yarattığını kapsamlı bir çerçevede inceliyor.

Muzaffer Can Atak, Nuray Başar, Tarkan Batgün, Yusuf Şahin ve Pınar Gülseven gibi uzman konuklar; e-ticaret, siber güvenlik, kurumsal iletişim, webinar yönetimi ve daha birçok alanda yapay zekanın sunduğu fırsatları anlatıyor. Böylece dinleyiciler, sektörlerin yapay zeka ile birlikte değişen ve dönüşen geleceğine dair bütünsel bir perspektif kazanıyor.

TRT Dinle ile dijital içeriklere sınırsız erişim

TRT Dinle, kullanıcılarına bilgisayar, telefon ve tablet üzerinden diledikleri içeriğe kolayca ulaşma imkanı sağlıyor. Uygulama, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebilirken trtdinle.com aracılığıyla da zengin bir arşive erişim sunuyor.

İnternetsiz dinleme, kişiselleştirilmiş öneriler ve zengin dijital içerik seçenekleriyle TRT Dinle, her zaman ve her yerde kaliteli bir dinleme deneyimi vadeden kapsamlı bir platform olarak öne çıkıyor.
 

