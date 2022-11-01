TPAO dünya petrol endüstrisi için geleceğin dijital operasyonunu tanımlayan milli yazılım ZEKİ`yi tanıttı.

Milli hidrokarbon arama ve çıkarma faaliyetlerinde attığı adımlarla dünya çapında öne çıkan TPAO, bir yazılımlar bütünü olan ZEKİ platformu ile geleceğin petrol endüstrisine yön verecek bir sisteme kavuştu.

En gelişmiş dijital ikiz teknolojilerini kullanan ZEKİ`nin, doğal gaz yatağından dağıtım şebekesine kadar üretim ve akış süreçlerini uçtan uca modelliyor. Yönetim desteği verip üretim optimizasyonu sağlıyor. Böylece ZEKİ, operatörlerin çalışma ve karar alma süreçlerini daha etkin ve verimli hale getiriyor. Yapay zekayla donatılan ZEKİ, Karadeniz`in tüm zorluklarına karşı doğru planlamayla hareket edilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu platform sonrasında veri bazlı operasyon ve yönetim modeliyle bu alanda yeni dönemin başlayacağına dikkati çekiyor.

ZEKİ`nin modellediği Sakarya gaz sahası keşfi ilgi çekiyor. Katman katman modellenen bölgeden 540 milyar metreküp gaz çıkarılması hedefleniyor.

29 Mayıs 2020`de Haydarpaşa Limanı`ndan yola çıkan Fatih sondaj gemisi, Filyos Limanı`ndaki hazırlık süreçlerinin ardından Karadeniz`e açılarak 20 Temmuz 2020`de ilk sondajına başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Ağustos 2020`de Fatih`in, Sakarya Gaz Sahası`ndaki Tuna-1 lokasyonunda 320 milyar metreküple Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini yaptığını bildirmişti.

Erdoğan, 17 Ekim 2020`de ise Fatih sondaj gemisinin ilave 85 milyar metreküp rezerv keşfettiğini açıklamıştı.