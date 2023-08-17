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Bilim Teknoloji
TRT Haber 17.08.2023 12:09

Togg'un Ağustos teslimatı şimdiden geçen ayı geçti

Yerli otomobil Togg'un teslimatları aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı içerisinde 909 adet Togg kullanıcılarına teslim edildi. Bu teslimat şimdiden temmuz ayında yapılan teslimat sayısını geçmiş oldu.

Togg'un Ağustos teslimatı şimdiden geçen ayı geçti

Yerli otomobil Togg'da teslimatlar sürüyor. Togg'dan yapılan açıklamada , ağustos ayı içerisinde 909 adet teslimat yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, "Gördüklerinizden fazlası var. Ağustos ayı içinde Gemlik'teki Togg Teknoloji Kampüsümüzde üretilerek kullanıcılarına teslim edilen T10X adedi temmuz ayında yaptığımız toplam teslimat sayısını şimdiden geçti" denildi. 

 

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