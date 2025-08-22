Açık 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 22.08.2025 15:48

TOGG T10F'te geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yakın dönemde satışa sunulacak sedan modeli T10F'nin farklı iklim ve yol koşullarındaki testlerinin tamamlandığını açıkladı.

TOGG T10F'te geri sayım: Testler başarıyla tamamlandı

TOGG, konuyla ilgili videolu bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda farklı iklim ve yol koşullarında test edilen T10F'nin, her aşamadan başarıyla geçtiği duyurularak, "Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın." ifadelerine yer verildi. Ayrıca videoda, araca ilişkin tüm detaylar paylaşıldı.

 

Bu arada Togg'un sedan modeli T10F yollara çıkmak için gün saymaya başladı. Togg T10F'nin eylül ayında ön siparişe açılması beklenirken, ilk teslimatın da aynı ay içerisinde yapılması planlanıyor.

ETİKETLER
TOGG
Sıradaki Haber
Yüksek teknoloji üretimindeki rekorlara 3 koldan katkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:16
Zelenski: Rusya, Putin ile görüşmenin olmaması için her şeyi yapıyor
16:55
İzmir'de uyuşturucu operasyonu
17:17
İngiltere: İsrail'in yaptığı ahlaki bir rezalettir
16:26
Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 273’e yükseldi
16:22
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 62 bin 263'e çıktı
16:27
Bakan Memişoğlu: Sigara içenleri bırakmaya teşvik edeceğiz
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ziyaretçilerini ağırlıyor
FOTO FOKUS
Kadın girişimcinin 40 tavuğu bir gecede telef oldu
Kadın girişimcinin 40 tavuğu bir gecede telef oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ