Tesla'nın resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listede İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya şehirlerinin yer aldığı görüldü.

[Fotoğraf: Tesla]

Şirketin, halihazırda ABD ve Avrupa pazarlarında satışına devam ettiği Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

Türkiye ofisi için iş ilanları da yayınladı.

Elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı. Tesla iş ilanlarında Ofis Müdürü ve iki Satış Danışmanı arandığı görülüyor.

[Fotoğraf: Tesla]