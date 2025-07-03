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Bilim Teknoloji
AA 03.07.2025 09:27

Teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" alma şartları belli oldu

Türkiye'de kurulan, şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olan, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) vasfını taşıyan, kuruluş tarihleri itibarıyla 15 yılını dolduran girişimler, teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip bulunduğunu gösteren "teknogirişim rozeti"ne sahip olacak.

Teknoloji ve yenilik tabanlı girişimlerin "teknogirişim rozeti" alma şartları belli oldu
[Fotoğraf: Getty]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, teknoloji ve yenilik tabanlı faaliyetler yürüten, ölçeklenebilir bir iş modeline sahip girişimlerin belirlenmesi ve bu girişimlere teknogirişim rozeti verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, girişimlerin söz konusu rozete başvuru yapabilmesi için Türkiye'de kurulmuş şahıs veya sermaye şirketi statüsünde olmaları, KOBİ vasfını taşımaları, bağımsız işletme olmaları gerekiyor. Ayrıca bu girişimlerde, kuruluş tarihi itibarıyla 15 yılını doldurmaları şartı aranacak.

Söz konusu rozet, girişimin teknoloji ve yenilik tabanlı, ölçeklenebilir iş modeline sahip olduğunu gösteren bir belge niteliği taşıyacak.

Teknogirişim rozetini almak isteyen işletmeden istenecek belgeler Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce belirlenerek, ilgili internet sayfasından ilan edilecek.

Genel müdürlük, başvuru formunda eksiklik tespit ederse bunu söz konusu girişime bildirerek, eksikliğin en geç 90 gün içinde tamamlanmasını isteyecek. Bu sürede eksiklerini tamamlamayan girişimlerin değerlendirme süreci sonlandırılacak.

Değerlendirme sonucu olumsuz yönde verilen kararlara karşı bir kereye mahsus itiraz hakkı kullanılabilecek. Girişimin, itirazı kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde genel müdürlüğe yazılı olarak iletmesi gerekecek.

Rozet 3 yıl geçerli

Teknogirişim rozetinin geçerlilik süresi ise girişimin kuruluş tarihi dikkate alınmaksızın, belgenin verildiği tarihten başlayarak 3 yılın sonunda sona erecek. Rozetin yenilenmesi için ilgili internet sayfasında ilan edilen, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünün belirlediği süre içinde girişim tarafından başvuru yapılması gerekecek.

Belirlenen sürede yenileme başvurusu yapmayan girişimin belgesi iptal edilecek. İptal kararının alındığı tarihten itibaren en erken 6 ay sonra tekrar başvuru yapılabilecek.

Teknogirişim rozeti belgesinin geçerlilik süresi içinde girişimin ortaklık yapısında yüzde 10'un üzerinde bir değişiklik olursa genel müdürlüğe en geç 90 gün içinde bildirim yapılması gerekecek.

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