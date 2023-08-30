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Bilim Teknoloji
TRT Haber 30.08.2023 20:17

TEKNOFEST'te TRT stantlarına yoğun ilgi

TEKNOFEST’in 6'ncı yılında da TRT, iletişim sponsoru olarak festivalin paydaşlarından biri. Ankara'daki festival alanında TRT'nin 3 farklı standı kuruldu. TEKNOFEST ziyaretçilerini bu stantlarda eğlenceli etkinlikler bekliyor.

TRT, TEKNOFEST alanındaki 3 farklı standıyla her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor.

TRT, iletişim sponsoru olarak TEKNOFEST'in paydaş kurumlarından. Dev canlı yayın tırı ve 100’ü aşkın TRT personeli, festival coşkusunun dünyaya duyurulmasına katkı sağlıyor.

Festival alanında kurulan TRT Ana Standı, TRT Radyo Standı ve TRT Market Standı da ziyaretçileri ağırlıyor.

TEKNOFEST'te TRT stantlarına yoğun ilgi

TEKNOFEST'in medya paydaşı TRT

TRT Market standında lisanslı TRT ürünlerinin satışları gerçekleştiriliyor. Bil Bakalım yarışmasına katılan ve başarı sağlayan ziyaretçiler hediye çeklerini TRT Markette değerlendirebiliyor.

TRT 1’in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin oyuncuları da TEKNOFEST alanında TRT Ana Standında hayranları ile bir araya gelecek.

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TEKNOFEST'te TRT stantlarına yoğun ilgi
TEKNOFEST'te TRT stantlarına yoğun ilgi
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