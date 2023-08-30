TEKNOFEST'te TRT stantlarına yoğun ilgi

TRT, TEKNOFEST alanındaki 3 farklı standıyla her yaştan ziyaretçiye keyifli anlar sunuyor.

TRT, iletişim sponsoru olarak TEKNOFEST'in paydaş kurumlarından. Dev canlı yayın tırı ve 100’ü aşkın TRT personeli, festival coşkusunun dünyaya duyurulmasına katkı sağlıyor.

Festival alanında kurulan TRT Ana Standı, TRT Radyo Standı ve TRT Market Standı da ziyaretçileri ağırlıyor.

TEKNOFEST'in medya paydaşı TRT

TRT Market standında lisanslı TRT ürünlerinin satışları gerçekleştiriliyor. Bil Bakalım yarışmasına katılan ve başarı sağlayan ziyaretçiler hediye çeklerini TRT Markette değerlendirebiliyor.

TRT 1’in reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin oyuncuları da TEKNOFEST alanında TRT Ana Standında hayranları ile bir araya gelecek.