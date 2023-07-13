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Bilim Teknoloji
AA 13.07.2023 10:26

TEKNOFEST'in yarışmaları arasına bir yenisi eklendi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları arasına "Deneyap Kart Robolig Yarışması" eklendi. Başvuruların 10 Ağustos'a kadar devam edeceği yarışmada, toplam 270 bin TL ödül verilecek.

TEKNOFEST'in yarışmaları arasına bir yenisi eklendi

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yerli olarak geliştirilen Deneyap Kart'ın proje portföyünü genişletmek ve proje üretkenliğini yüksek teknoloji tutkunlarıyla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen yarışma, festivalin Ankara ayağında ilk kez düzenlenecek.

Başvuruların 10 Ağustos'a kadar devam edeceği yarışmada, toplam 270 bin TL ödül verilecek.

İlkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri yüksek lisans, doktora ve açık öğretim seviyelerindeki öğrencilerin katılabileceği yarışma iki aşamadan oluşacak. Birinci aşamada yarışmacılar online sınava girecek. Burada başarılı olan takımlar 30 Ağustos-3 Eylül'de gerçekleşecek TEKNOFEST Ankara'ya davet edilecek ve ikinci aşamada ilkokul-ortaokul seviyesindeki takımlar proje hazırlayacak. Lise ve üniversite seviyesi ise belirlenen saha görevini yerine getirmeye çalışacak.

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