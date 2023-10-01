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Bilim Teknoloji
AA 01.10.2023 16:30

TEKNOFEST'e katılan ABD'li astronot yoğun ilgiye hayran kaldı

ABD'li astronot Dorothy Metcalf-Lindenburger, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'e gösterilen yoğun ilginin kendisini çok etkilediğini söyledi.

TEKNOFEST'e katılan ABD'li astronot yoğun ilgiye hayran kaldı
[Fotograf: AA]

Dorothy Metcalf-Lindenburger, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının yürütücülüğünde Çiğli Havalaanı'nda düzenlenen festivalin son gününde, "Astronotlar Anlatıyor: Ayakları Yerden Kesen Hikayeler" başlıklı söyleşiye katıldı.

Dorothy Metcalf-Lindenburger, gençlerin sorularını yanıtladı.

Metcalf-Lindenburger, 2004'ten 2014'e kadar 10 yıl boyunca astronot olarak görev yaptığını söyledi.

Metcalf-Lindenburger, uzayda olmanın en ilginç yanının uzaydan Dünya'yı görmek olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'e katılan ABD'li astronot yoğun ilgiye hayran kaldı

TEKNOFEST organizasyonuna ilk kez katıldığını belirten Metcalf-Lindenburger, şöyle konuştu:

"Burada ilk defa olmam dolayısıyla kalabalıktan çok etkilendim. Gençleri, çocukları, aileleri, üniversite öğrencilerini, askerleri görmek beni gerçekten çok etkiledi. Konuşurken, üzerimizden harika uçakların geçtiğini duydum. Bu her zaman heyecan vericidir. Gençken ebeveynlerimle festivallere gittiğimi hatırlıyorum. Buradaki heyecan da aynı şekilde. Bu gerçekten etkileyici."

TEKNOFEST'e katılan ABD'li astronot yoğun ilgiye hayran kaldı

Metcalf-Lindenburger, Türk gençlerinin uzay ve havacılıkla çok ilgili olduğunu gözlemlediğini de belirterek, şunları söyledi:

"Türk gençleri, çok eğitimli ve hevesli insanlar. Çok iyi fikirleri var. Bir astronotu uzaya göndermeye hazırlar. Türkiye'nin ilk astronotu uzaya gidecek ama aynı zamanda bu ilginin devam etmesini umuyorum. Zaten Amerika Birleşik Devletleri ile çalışmalar yaptıklarını biliyorum. Türkiye'nin havacılık ve uzay endüstrisine üst düzeyde katılımının süreceğini biliyorum. TEKNOFEST, bunun mümkün olduğu bir ortam oluşturuyor gibi görünüyor."

TEKNOFEST'in devam etmesini umduğunu aktaran Metcalf-Lindenburger, "Türkiye'nin geleceği, havacılık ve uzay çalışmalarının geleceği konusunda herkese başarılar diliyorum. Gerçekten heyecan verici zamanlar, teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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