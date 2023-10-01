AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST İzmir'i gezen Dağ, ziyaretçilerle sohbet etti.

Hamza Dağ, TEKNOFEST'in yapılmaya başlandığı ilk günden beri yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Yılın son TEKNOFEST organizasyonunun İzmir'de yapıldığını hatırlatan Dağ, her yaştan milyonlarca kişinin festival alanını ziyaret ettiğini dile getirdi.

Hemen herkesin çocuğunu da yanında getirdiğine işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"20 yılda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ülkeye çok hizmet etti. En önemli verdiği şey, öz güven; 'Biz İHA, SİHA yapabiliriz. Biz, duble yolları, TOGG'u, TCG Anadolu'yu yapabiliriz. Biz Karabağ'da zaferin ortağı olabiliriz. Biz Türkiye'yi enerjide, dış politikada merkez bir ülke haline getirebiliriz.' Aslında buraya insanların akın akın gelmesinin, çocuklarını getirmesinin en önemli sebebi, 'Evet benim evladım da yapar, o da buradan bir şey edinir.' Gelen çocukların bir kısmı daha 4-5 yaşlarında. Daha çok farkında değiller. Bir kısmı ileri yaşlarda, farkındalar. Farkında olmayanlar buradan ayrıldıklarında, buradan o dağarcıklarında bir şey kalacak. Farkında olup da gelenler 'Evet, yapmışız. Ben de yapabilirim, ben de bir Selçuk Bayraktar, bir Aziz Sancar olabilirim.' diyor."

Festivalde sergilenen teknolojik ürünlerin, tüm insanlığa fayda sağlaması yönüyle de önem taşıdığını vurgulayan Dağ, şöyle devam etti:

"Burada nasıl İHA, SİHA yapmışsak inşallah önümüzdeki yıllarda bu TEKNOFEST'le oluşacak tabloyla ismi 'iPhone olmayacak', 'Ege', 'Efe', 'Harmandalı' olacak bilişim alanında, ilaç sanayinde çok önemli işler yaptığımızı hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. Biz bugünlerde tohum ekiyoruz, tohum atıyoruz. İnsana yapmış olduğunuz yatırım size 1 yılda geri dönmez, 5-10 yılda döner. İnsana yaptığımız yatırımın inşallah önümüzdeki yıllarda nasıl ülkeye döndüğünü hep beraber göreceğiz."

"İzmir'e yakıştı"

Dağ, İzmir'deki TEKNOFEST'in de çok güzel bir organizasyon olduğunu vurguladı.

Çiğli Havaalanı'nın da kentte bu organizasyon için en doğru yer olduğu ancak ulaşımda güçlük çekildiğini belirten Dağ, şöyle konuştu:

"Sıkıntımız, toplu ulaşım, buraya metro olmaması. Belediyenin de bu anlamda toplu ulaşım konusunda yeterince kolaylık sağladığını görmedik açıkçası. Tek problem belki ulaşım, ulaşımla alakalı. O da hafta içi çok sıkıntı yaşanmadı. Ben de gelirken gördüm, hem otoyol dolu hem Anadolu Caddesi dolu. 'Trafikte 2-3 saat bekledik' diyenler var. Şöyle baktığımızda, gelenler, gelemeyip de geri dönmek zorunda kalanlar ya da 'Çok trafik var gitmeyelim' diyenlere baktığımızda biz 1 milyonu hayli hayli aştık. Bu da İzmir'e yakıştı, Ege Bölgesi'ne yakıştı."