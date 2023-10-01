Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 01.10.2023 10:40

Yerli uçan araba AirCar TEKNOFEST İzmir'de sergilendi

Türkiye'nin yerli uçan arabası AirCar, TEKNOFEST İzmir'de vatandaşlar tarafından ilgiyle incelendi.

Yerli uçan araba AirCar TEKNOFEST İzmir'de sergilendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de birçok firma ürünlerini sergilerken, yerli uçan araba AirCar da festivalde yerini aldı.

AirCar'ın standına gelenler, uçan arabayla fotoğraf çektirip, arabayı yakından inceleme fırsatı buldu.

Firma görevlisi yazılım mühendisi Mehmet Turan, yaptıkları uçan arabanın 450 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Yerli uçan araba AirCar TEKNOFEST İzmir'de sergilendi

Aracı geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Turan, "120 kilometre hıza ulaşabilecek, 50 kilometre menzile sahip bir araç. Konak'tan buraya 7 dakikada gelebilirsiniz bu araçla. Arkadaşlar bugün yoğunluktan 3 saatte gelmiş. Biz bu araçla trafiğe çözüm olmak için geliyoruz." dedi

Turan, çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2025 yılında Türkiye'de uçuş izni verilip bir yerden bir yere uçabileceğimizi tahmin ediyoruz. Bu bir koridor olur. Biz ilk başta Maltepe ile adalar arasında düşündük. Koridor boyunca burada uçuş yaparız. Eğer her şey güvenilir bir şekilde devam ederse izinler alınır. Test uçuşlarını yapıyoruz. Bugüne kadar 100'e yakın test uçuşunu yaptık. Test uçuşlarında da yaklaşık 15 dakika havada tutuyoruz. Bu test uçuşları 30-40 metre aralarında yapılıyor."

Turan, TEKNOFEST'te çok büyük ilgi gördüklerini, aracı üretirken duydukları büyük heyecanı festivalde çocuklarla paylaştıklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Teknofest
Sıradaki Haber
TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:46
Meclis Başkanı Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret edecek
20:34
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan soruları yanıtladı
20:32
Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor
20:27
Almanya Başbakanı Scholz Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
20:03
Bakan Güler: Görünürde bir lav silahı var
20:14
Bahçeli: Cumhurbaşkanı terörle mücadeledeki kararlı tutumu açıkladı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ