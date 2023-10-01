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Bilim Teknoloji
AA 01.10.2023 09:32

TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı.

TEKNOFEST İzmir'de son gün etkinlikleri başladı

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan TEKNOFEST İzmir'in beşinci ve son gününde, ana sahnede "Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Sahne Senin" ve "Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" yer alacak.

"Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Paydaş-Sponsor Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş" etkinlikleri de düzenlenecek.

"TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri" de gün boyunca misafirlerini ağırlayacak.

Gün içinde Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar Akıncı, Aksungur, Bayraktar TB2, Hürkuş, Paramotor, Gyrocopter, BEL-429 (Üzüm Salkımı), S-70 (Çelik Kanatlar), Paramotor, AB-412 (SGM), T-129 Atak Helikopteri gösteriler sunacak. Ayrıca, öğrencilerle ilk uçuş etkinliği de gerçekleştirilecek.

Festival, bugünkü etkinliklerde dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle kapılarını kapatacak.

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