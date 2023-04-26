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Bilim Teknoloji
TRT Haber 26.04.2023 07:15

TEKNOFEST yarın başlıyor

TEKNOFEST, yarın kapılarını açacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek festival 1 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye'nin gururu Bayraktar KIZILELMA ve GÖKBEY de festival alanında ziyaretçilerini bekliyor.

TEKNOFEST yarın başlıyor

Ayakları yere basmayan festival için bekleyiş sona eriyor. Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan havacılık uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, yarın Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçileriyle buluşacak.

Festival alanında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü KIZILELMA da olacak. Dün Çorlu Havalimanı'ndan kalkan KIZILELMA, yaklaşık 35 dakika süren uçuşla Atatürk Havalimanı'na vardı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KIZILELMA'nın uçuş görüntülerine yer verdi.


 

GÖKBEY de TEKNOFEST'te

TEKNOFEST'e katılanlar GÖKBEY helikopterini de inceleyebilecek.

Ankara'dan havalanan GÖKBEY Bursa'da yakıt ikmali yapıp Atatürk Havalimanı'ndaki yerini aldı.

GÖKBEY ilk intikal görevinde TEKNOFEST için uçtu
GÖKBEY ilk intikal görevinde TEKNOFEST için uçtu

Festival öncesi Boğaz'da gösteri

Dün, İstanbul’da gökyüzüne bakanlar muhteşem bir selamlamayla karşılaştı. Türk Hava Kuvvetleri uçakları, TEKNOFEST için Atatürk Havalimanı’na inmeden önce İstanbul Boğazı semalarında selamlama uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK, A400M, F-16 ve F-4 uçaklarının, TCG Anadolu’nun çevresindeki uçuşu Sarayburnu Limanı'nda ilgiyle izlendi.

İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşundan 'birbirinden güzel' fotoğraflar
İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşundan 'birbirinden güzel' fotoğraflar

Son hazırlıklar yapılıyor

Festival alanında stantlar kuruluyor, yarışma alanları, çadırlar ve sahneler hazırlanıyor...

TEKNOFEST'te bu yıl 102 kategoride 41 ana yarışma düzenlenecek. 13 milyon liranın üzerinde ödül, 30 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verilecek.

Milyonlarca teknoloji tutkununu ağırlamaya hazırlanan festival 1 Mayıs'ta sona erecek.

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