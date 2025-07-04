Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST ruhunu yaşatacak bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

Platformun TEKNOFEST Girişim Programı'ndan çıkan gençler tarafından, açık kaynak kodlu Mastodon altyapısı kullanılarak geliştirildiği bilgisine yer veren Bayraktar, "TEKNOFEST Sosyal" platformu beta sürümüyle yayında. Biz ailecek TEKNOFEST Sosyal’deyiz. TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.