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Bilim Teknoloji
TRT Haber 04.07.2025 16:42

TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Sosyal platformunun beta sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu.

TEKNOFEST Sosyal platformu beta sürümüyle yayında

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, platformun TEKNOFEST ruhunu yaşatacak bir buluşma noktası olacağını vurguladı.

Platformun TEKNOFEST Girişim Programı'ndan çıkan gençler tarafından, açık kaynak kodlu Mastodon altyapısı kullanılarak geliştirildiği bilgisine yer veren Bayraktar,  "TEKNOFEST Sosyal" platformu beta sürümüyle yayında. Biz ailecek TEKNOFEST Sosyal’deyiz. TEKNOFEST ruhunun buluşma noktasına bütün gönüllülerimizi ve yarışmacılarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Platforma "https://giris.t3vakfi.app/tr/nasil-kayit-olurum" adresinden kayıt olunabiliyor.

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