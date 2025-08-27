Açık 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 27.08.2025 12:37

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

Çanakkale'de 7 Eylül'e kadar sürecek TEKNOFEST Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması, Gökçeada Havalimanı'nda başladı.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı
[Fotograf: AA]

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" görevlerinden oluşan yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgi verildi.

Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü yapılıyor.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, gazetecilere, "TEKNOFEST 2025" kapsamında düzenledikleri yarışmayı Gökçeada Havalimanı'nda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarışmada 40 finalist takımın yer aldığını anlatan Çelik, "Yarışmamızın bugün ilk günü. Ekiplerin teknik kontrollerini gerçekleştireceğiz. İlk gün ve yarın öğlene kadar teknik kontrol süreçleri tamamlandıktan sonra yarından itibaren ilk müsabaka süreçleriyle takımlarımız kendi tasarladıkları İHA'larla ve yazılımlarıyla yarışacak" diye konuştu.

TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması Çanakkale'de başladı

Çelik, Gökçeada'da çok güzel bir atmosfer olduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
Çanakkale İnsansız Hava Aracı (İHA) Teknofest
Sıradaki Haber
Türkiye'de 5G devrimi gelecek yıl hayatı dönüştürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:26
Ücretsiz ders kitapları okul sıralarındaki yerini aldı
12:01
İstanbul'da suç örgütlerine operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
11:56
SOLOTÜRK'ten Başkent'te prova uçuşu
11:47
Uluslararası gözetim kuruluşlarının yükümlülükleri ve tabi olacakları şartlar belirlendi
11:29
Gazze'de 10 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
11:25
Güney Kore'de okullarda ders saatlerinde cep telefonu kullanımı yasaklandı
ABD ile Meksika arasındaki yeni sınır duvarının inşaatı devam ediyor
ABD ile Meksika arasındaki yeni sınır duvarının inşaatı devam ediyor
FOTO FOKUS
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
Samsun'da 2 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ