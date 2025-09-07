Az Bulutlu 17.3ºC Ankara
Bilim Teknoloji
AA 07.09.2025 23:11

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda üç ayrı roket aynı anda ateşlendi

Roketsan yürütücülüğündeki TEKNOFEST Roket Yarışması'nın son gününde üç ayrı roket aynı anda ateşlendi.

TEKNOFEST Roket Yarışması'nda üç ayrı roket aynı anda ateşlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve Roketsan iş birliğiyle gerçekleştirilen ve 7 gün süren yarışmanın finali tamamlandı. Aksaray'da kurulan Roket Atış Alanı'nda gerçekleştirilen final etabında takımlar zorlu görevleri yerine getirdi.

Yarışmada bir de ilk gerçekleşti. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı "Dünyada yine bir ilk! TEKNOFEST Roket Yarışması'nda aynı anda üç roket ateşlendi!" paylaşımıyla bunu duyurdu.

TEKNOFEST hesabından da "Tarih yazmak bizim işimiz! Dünyada bir ilk: Üç roket aynı anda ateşlendi!" paylaşımı yapıldı.

Roket Yarışması'na bu yıl başvuru yapan 1175 takımdan 76'sı Aksaray'da düzenlenen finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışma, havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında toplumda farkındalık oluşturma, ilgili gençleri destekleme, geleceğin teknolojileri üzerinde araştırma yapmaya teşvik etme ve profesyonel tasarım süreçlerine aşina olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

2 yeni kategori eklendi

Önceki yıllarda lise, orta irtifa, yüksek irtifa ve zorlu görev kategorilerinde yürütülen yarışmaya, bu yıl 2 yeni kategori daha eklendi. Bu yeni kategoriler, "uluslararası" kategori ve "özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket" kategorisi olarak belirlendi.

Yarışmaya katılan takımlar, bu süreçte roket entegrasyon ve ateşleme, aviyonik, mekanik ve elektronik yetkinliklerini geliştirdi.

Finalde 25 takım lise (asgari 4 bin feet), 24 takım orta irtifa (asgari 8 bin feet), 19 takım yüksek irtifa (asgari 15 bin feet), 3 takım uluslararası (asgari 8 bin feet), 3 takım zorlu görev (asgari 15 bin feet), 2 takım özgün hibrit yakıtlı motora sahip roket (asgari 8 bin feet) kategorilerinde yarıştı.

Uluslararası kategoriye başvuru yapıp finalist olan Malezyalı 3 takım da roket atışlarını gerçekleştirdi.

ROKETSAN Selçuk Bayraktar Teknofest
