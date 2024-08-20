Açık 32.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
TRT Haber 20.08.2024 11:31

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda final heyecanı başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nın final süreci başladı. Final süreci 20-23 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleşiyor.

TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda final heyecanı başladı

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, özgün araç ve hazır araç kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlendi.

Özgün araç kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken, hazır araç kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracaklar.

Binek Otonom Araç Yarışması'na 2024 yılında özgün araç kategorisinde 199, hazır araç kategorisinde 168 olmak üzere her iki kategoride toplam 367 başvuru alındı.

Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 11, özgün araç kategorisinde 27 takım olmak üzere toplam 19 farklı ilden 38 takım 598 yarışmacısı ile finale kalmaya hak kazandı.

4 farklı aşamada değerlendirilecek

Yarışmanın finalinde her iki kategori için de geçerli olan gerçek bir pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yapmaları olacak. Yarışma kapsamında takımlar, Teknik Tasarım Formu (TTF), Kritik Tasarım Raporu (KTR), Araç Test Videosu ve Simülasyon Sunumları olmak üzere 4 farklı aşamada değerlendirilecekler.

Lise, ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencileri ile mezunların takım olarak katıldığı yarışmada lise öğrencilerinden oluşan takımlar ile üniversite ve üzeri seviyeden oluşan takımlar aynı kategoride yarışıyor.

Yarışma sonucunda özgün araç kategorisinde dereceye giren birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 120 bin TL ödül verilecek. Hazır araç kategorisinde ise birinci 150 bin TL, ikinci 120 bin TL, üçüncü ise 100 bin TL’lik para ödülünün sahibi olacak.

ETİKETLER
Teknofest Tübitak Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Süper Mavi Ay: Nadir gök olayı bu gece gerçekleşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor
12:34
Katil İsrail ordusu, okuldaki sivilleri hedef aldı
12:32
Hamas: İsrail'in Gazze'deki saldırısında Heniyye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanları hayatını kaybetti
12:36
Diyarbakır'da AVM yangını: 4 kişi dumandan etkilendi
12:25
Özel çocuklar yüzme havuzunda sosyalleşiyor
12:40
Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
Tyana Antik Kenti'nde sekizgen planlı kilise gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
Usta sanatçı Okay Temiz, Türk cazını ve melodilerini dünyaya yaydı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ