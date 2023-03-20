TEKNOFEST'ten yapılan açıklamada, Selçuk Bayraktar'ın, "Depremden etkilenen öğrencilerimizin eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilmeleri, YKS ve LGS sürecindeki çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Baykar olarak 10 bin adet tablet bağışında bulunuyoruz." açıklaması hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, Baykar'ın başlattığı kampanyaya TEKNOFEST paydaşları da destek verdi.

TEKNOFEST paydaşlarının tablet destekleri şu şekilde:

"ASELSAN 10 bin, Baykar 10 bin, HAVELSAN 5 bin, Kalyon Enerji 5 bin, ROKETSAN 5 bin, Sanko 5 bin, SSTEK 2 bin, STM 6 bin, TEI 3 bin, THY 5 bin, THY Teknik 1.000, Turkcell 3 bin, TUSAŞ 5 bin adet olmak üzere toplam 65 bin adet tablet."

Bağışlanan tabletler deprem bölgesinde YKS ve LGS’ye girecek afetzede öğrencilere dağıtılmak üzere Mili Eğitim Bakanlığı'na teslim edilecek.