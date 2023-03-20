Birleşik Krallık Uzay Ajansı (UKSA), kararı duyuran basın açıklamasında, Rolls-Royce'un potansiyel bir Ay üssü için prototip bir nükleer reaktör inşa etmek üzere üretici olarak seçildiğini resmen doğruladı.

UKSA, bir prototip oluşturması için Rolls-Royce'a 2,9 milyon sterlin (3,5 milyon dolar) finansman verdiğini duyurdu.

Alman BMW firmasına ait olan İngiliz mühendislik firması, 2029 yılına kadar çalışan bir reaktöre sahip olmayı planlıyor.

UKSA Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bölümü'nden George Freeman, "50 yılı aşkın bir süredir insanların Ay'a dönüşünü ilk kez görmeye hazırlanırken, bir ay üssü için yeni güç kaynaklarına öncülük edecek Rolls-Royce'un Ay modüler reaktörü gibi heyecan verici araştırmaları destekliyoruz." dedi.

Birleşik Krallık hiçbir zaman kendi mürettebatlı uzay uçuşunu başlatmadı ve hiçbir İngiliz Ay'ın yüzeyinde yürümedi.

Yedi İngiliz astronot uzaya seyahat etmesine rağmen, Ay'a ayak basan 12 kişinin tamamı Amerikalı erkeklerdi.

Artemis programı kapsamında NASA, 2025'te insanları Ay'a geri döndürmeyi planlıyor, ancak program zaten beş yıl geride ve bütçeyi milyarlarca dolar aştı.

Ay üssünün ilk aşaması 2032 için planlanıyor.

İngiltere, Artemis programı için iletişim, navigasyon ve yakıt ikmali teknolojisi geliştiren İngiliz şirketleri ile bu görevde destekleyici bir rol oynayacak.