Görüntü, eyaletin Sacramento bölgesinden kaydedildi.

Kaydı alan Jaime Hernandez, ışıkların 40 saniyeliğine göründüğü bilgisini paylaşarak, "Hiçbirimiz bunun gibi bir şey görmemiştik." ifadesini kullandı.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, söz konusu ışığın yanan uzay enkazından geldiği konusunda yüzde 99,9 emin olduğunu açıkladı.