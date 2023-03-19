Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AP
ABD'den görülen ışık çizgileri ilgi çekti
ABD'nin California eyaletinden görüntülenen ve yanan uzay enkazı olduğu değerlendirilen ışık çizgileri dikkat çekti.
Görüntü, eyaletin Sacramento bölgesinden kaydedildi.
Kaydı alan Jaime Hernandez, ışıkların 40 saniyeliğine göründüğü bilgisini paylaşarak, "Hiçbirimiz bunun gibi bir şey görmemiştik." ifadesini kullandı.
Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Jonathan McDowell, söz konusu ışığın yanan uzay enkazından geldiği konusunda yüzde 99,9 emin olduğunu açıkladı.
Etiketler: ABD
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