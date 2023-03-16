NASA'dan yapılan açıklamaya göre, "İnsanlığın Ay'a Dönüşü" olarak tanımlanan Artemis 3 görevi kapsamında, Axiom Space tarafından geliştirilen uzay giysisi kullanılacak.

Prototipin kadın uzay yolcuları için daha uygun olduğu bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AP]

NASA, 2025'te gerçekleştirilecek görev için kıyafetin hazır hale getirilmesini umuyor.

ABD uzay yolcularının kullandığı uzay giysileri 1981 yılından bu yana hiç tamamen yeniden tasarlanmadı.