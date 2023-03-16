Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe 08:35Son Güncelleme: Kaynak: BBC
NASA "Ay'a dönüş" görevinin uzay giysisini tanıttı
[Fotograf: AP]
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Artemis 3 görevi için kullanılacak uzay giysisini tanıttı.
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, "İnsanlığın Ay'a Dönüşü" olarak tanımlanan Artemis 3 görevi kapsamında, Axiom Space tarafından geliştirilen uzay giysisi kullanılacak.
Prototipin kadın uzay yolcuları için daha uygun olduğu bilgisi paylaşıldı.
[Fotoğraf: AP]
NASA, 2025'te gerçekleştirilecek görev için kıyafetin hazır hale getirilmesini umuyor.
ABD uzay yolcularının kullandığı uzay giysileri 1981 yılından bu yana hiç tamamen yeniden tasarlanmadı.
Etiketler: Uzay Çalışmaları NASA
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