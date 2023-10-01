Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 01.10.2023 23:49

TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçi akını: 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti

İzmir'de sona eren uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST İzmir'i, 1 milyon 100 bin kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

TEKNOFEST İzmir'e ziyaretçi akını: 1 milyon 100 bin kişi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Çiğli Havaalanı'nda 27 Eylül'de başlayan ve bugün sona eren organizasyonun tamamlanmasının ardından TEKNOFEST sosyal medya hesabından, ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "TEKNOFEST 2023'ün finalini güzel İzmir'de yaptık. TEKNOFEST İzmir'de 5 gün boyunca 1 milyon 100 bin kişi bizlerleydi. Bu yolculukta bize yol arkadaşı olan tüm ziyaretçilerimize teşekkürler." ifadelerine yer verildi.

Cumhuriyet'in 100. yılında 4,6 milyon ziyaretçi

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde bu yıl İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'lere, toplam 4,6 milyon kişinin katıldığını kaydetti.

İlk TEKNOFEST'in düzenlendiği 2018'den bugüne organizasyonun yaklaşık 10 milyon ziyaretçiyi ağırladığını belirten Bayraktar, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük etkinliği olan TEKNOFEST'e 125 paydaş kurum ile birlikte imza atıldı. Milletimiz akın akın yitik sevdası, milli teknoloji hamlesine koştu. Seneye TEKNOFEST 2024'te görüşmek üzere." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen festival, 2018, 2019 ve 2021 yıllarında İstanbul'da, 2020'de Gaziantep'te, 2022'de Samsun ve Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenmişti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle üç büyük şehirde düzenlenmesi kararı alınan festivalin İstanbul etabı 27 Nisan-1 Mayıs'ta, Ankara etabı 30 Ağustos-3 Eylül'de yapılmıştı. İzmir etabı ise 27 Eylül'de başlamış ve bugün sona ermişti.

ETİKETLER
İzmir Teknofest Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
TEKNOFEST'e katılan ABD'li astronot yoğun ilgiye hayran kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
Bayraktar'dan TRT'ye teşekkür: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
00:44
Tokat'ta otomobil tırın altına girdi: 3 ölü
00:18
Samsun'da okullar tatil edildi
23:46
Fahrettin Altun: Bu harekatlarla terör örgütü büyük bir darbe daha almıştır
23:18
Meksika'da devrilen yük kamyonundaki 10 göçmen hayatını kaybetti
22:37
BM misyonu Karabağ'a geldi
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
Bayraktar TRT'ye teşekkür etti: Türkiye'nin ikinci yüzyılına layık bir gayret verildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ