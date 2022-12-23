TEKNOFEST açıklamasına göre, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası için son başvuru tarihi 15 Ocak 2023, World Drone Cup için son başvuru tarihi ise 1 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile Türkiye'de 2017'den bu yana düzenlenen, 2019'dan itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip tüm kişiler, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 2-5 Mart'ta İzmir’de, ikinci etabı 16-19 Mart'ta Ankara’da gerçekleşecek.

2 etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2023 İstanbul’da gerçekleşecek olan büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın en iyi drone yarışçısı World Drone Cup’ta İstanbul’da belirlenecek

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018Wde düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone Yarışçısı'nı bu yıl da TEKNOFEST İstanbul’da belirleyecek.

Verilen bilgiye göre, yarışmaya bu yıl rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yarışma 2-5 Mayıs'ta İstanbul’da yapılacak. Dereceye giren birinci 80 bin TL, ikinci 60 bin TL, üçüncü ise 40 bin TL para ödülü kazanacak.