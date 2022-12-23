Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile 2017 yılından bu yana yapılan, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan STM yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu, insansız hava araçları branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip herkes, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Büyük Final istanbul'da

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 02-05 Mart tarihlerinde İzmir’de, ikinci etabı 16-19 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleşecek.

İki etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2023 İstanbul’da gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak.

Birinciye 30 bin TL ödül

Dereceye giren sporculardan birinciye 30 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca TEKNOFEST Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Dünyanın en iyi drone yarışçısı İstanbul'da belirlenecek

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM yürütücülüğünde dünyanın en iyi drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST İstanbul’da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl yine rekor sayıda başvuru bekleniyor. Yarışma 02-05 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. Yarışmada birinci 80 bin TL, ikinci 60 bin TL, üçüncü ise 40 bin TL para ödülü kazanacak.