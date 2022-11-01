Hava araçlarının iletişim altyapısı, elektrikli araçlar ve akıllı sistemlere kadar pek çok alanda proje ürettiler, insansız hava araçlarını tasarlayıp geliştirdiler.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, elektrikli araç ve İHA yarışmaları düzenlenecek.

Elektrikli araç ve İHA yarışları uluslararası ve liseler arası olarak 2 ayrı kategoride yapılacak.

Liseler arası programa Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’den lise ve dengi okullar,

uluslararası programa ise tüm dünyadan üniversite öğrencileri katılacak.

Dereceye girenlere 13 milyon liranın üzerinde ödül verilmesi bekleniyor

Liseler arası elektrikli araç ve İHA Yarışmalarında takımlara 60 bin lira, uluslararası yarışmalarda ise 100 bin liraya kadar ödüller verilecek.

Teknofest'de yarışıp derece almaya hak kazanan takımlara toplamda 13 milyon liranın üzerinde ödül verilmesi bekleniyor.

Yarışmaya katılan takımlara 40 bin liraya kadar hazırlık desteği, 25 bin liraya kadar araç taşıma desteği ve konaklama gibi pek çok destek verilecek

Teknofest 8-12 Mart'ta Gebze'de düzenlenecek

8-12 Mart 2023 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilecek yarışma Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenecek.

Başvurular 20 Kasım tarihine kadar Teknofest'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek.