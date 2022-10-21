Her yıl binlerce takımın başvuruda bulunduğu yarışma, gençlere uzay teknolojileri alanında benzersiz bir deneyim fırsatı sunuyor.

Tasarımdan üretime, entegrasyondan hazırlık sürecine kadar her aşamadan sorumlu olan gençlerin kendi tasarımı olan roketleri üretip, uçuşunu gerçekleştirdiği yarışma sistem mühendisliği vizyonuyla çalışıyor.

İlki 2018 yılında düzenlendi

Avrupa’da düzenlenen ilk, dünyada düzenlenen ikinci roket yarışması özelliğine sahip olan yarışma TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN yürütücülüğünde düzenleniyor.

İlki 2018 yılında TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında gerçekleştirilen roket yarışmasına gençlerin ilgisi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Farklı alanlardaki fen ve mühendislik bilgi birikimlerini kullanan gençler, disiplinler arası düşünerek ve karmaşık işlemleri, süreçleri planlayarak roket tasarımı, üretim ve entegrasyonunu başarıyor.

Roket yarışmasında ödül 1 Milyon 140 bin TL

TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan roket yarışması bu yıl Lise (4 bin feet), Orta İrtifa (8 bin feet), Yüksek İrtifa (18 bin feet) ve Zorlu Görev (7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor.

Katılımcılara eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar başvurabiliyor.

TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl roket yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL ve yarışmanın son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Aksaray Tuz Gölü’nde düzenlenecek final etabında dereceye giren takımlar ödüllerini İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.

TEKNOFEST Coşkusu üçe katlanıyor

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST coşkusunu üçe katlıyor.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları 2023’te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenleniyor.

Festival coşkusunu Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan, ayakları yere basmayan tek festival TEKNOFEST’te yarışmalara katılmak için başvurular www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak.

13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım 2022.